كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ساخرًا من انسحاب كامالا هاريس من السباق الرئاسي: "يا للأسف سنفتقدك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الديمقراطية كامالا هاريس، مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020، وذلك بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية، وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وفي رسالة لهاريس قالت فيها إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار.

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وأضافت: "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقد سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، من انسحاب الديمقراطية كامالا هاريس، قائلًا: "يا للأسف. سنفتقدك كامالا!"، فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم".