مانشستر يونايتد يفقد أحد نجومه أمام توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد سيفتقد لجهود أحد نجومه في مباراته المقررة أمام توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مهاجم "الشياطين الحمر"، أنتوني مارسيال، يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن موقعة السبيرز.
وأشارت الشبكة إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من المتوقع أن يعود اليوم للعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، للتغلب على غيابات الشياطين الحمر.
وكانت تقارير بريطانية، قد أكدت أن سولسكاير أخبر لاعبي يونايتد بأنه ستتم إقالته، إذا خسر مباراة توتنهام.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز السادس، برصيد 20 نقطة.
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