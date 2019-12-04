الجزائري محرز يحقق إنجازا جديدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 43 هدفا، كأكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى.
ونجح رياض محرز في تسجيل هدفًا للسيتيزنس بعد دخوله بديلًا لسترلينغ في الشوط الثاني.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن هذا الهدف يحمل رقم 50 لمحرز في البريمييرليغ، بواقع 39 هدفًا لليستر، و11 هدفًا لمانشستر سيتي، وذلك خلال 177 مباراة.
وأوضحت أن محرز بات تاسع لاعب من قارة إفريقيا يصل إلى 50 هدفًا في البريمييرليغ.
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