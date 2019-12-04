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مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع مساعدات لنازحي صعدة في الجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية والإيوائية لنازحي صعدة في محافظة الجوف.

 

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وأوضح مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة صعدة أحمد صالح ، أن هذا المشروع يأتي في إطار تدخلات المركز المتواصلة لمساعدة النازحين، والتخفيف من معاناة الأسر النازحة خاصة مع برودة الشتاء.

 

بدوره، عبر منسق ائتلاف الخير للإغاثة، حسن هذلول، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية على الدعم المتواصل للنازحين في محافظة الجوف، ومختلف المحافظات اليمنية

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