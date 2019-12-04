شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" تلعن استشهاد 4 جنود في البقع شرقي صعدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أعلنت وزارة دفاع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، مقتل 4 جنود في محور البقع بمحافظة صعدة (شمال اليمن) معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements وقال موقع "26سبتمبر نت" التابع لوزارة دفاع الشرعية، إنه تم في مدينة مأرب (شمال شرق اليمن)، اليوم، تشييع "جثامين الشهداء النقيب مختار المشرع والملازم محمد غالب والملازم ثاني أصيل طاهر والملازم طارق فرحان الذين استشهدوا السبت الماضي، اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في محور البقع بمحافظة صعدة". وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن

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