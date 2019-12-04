ترامب: سلطات إيران قتلت آلاف المحتجين

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إيران، أمس الثلاثاء، بأنها تقتل شعبها، وذلك في اليوم نفسه الذي أقر فيه التلفزيون الإيراني الحكومي، أن قوات الأمن أطلقت النار وقتلت ما وصفتهم بـ”مثيري شغب” في عدة مدن وسط احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود.



ففي لندن وخلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها، وطالب دول العالم بالانتباه إلى هذه المسألة.

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وذكر ترامب أن “إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة، وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث”، وفقا لما ذكرته رويترز.

واعتبر ما تفعله إيران بشعبها بأنه “أمر مروع”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكانت الاضطرابات في إيران قد بدأت في منتصف نوفمبر احتجاجا على رفع أسعار الوقود، لكن الاحتجاجات سرعان ما اتخذت منحى سياسيا حيث طالب المتظاهرون الإطاحة بكبار القادة في البلاد فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة الإيرانية منذ 40 عاما.