الأمم المتحدة تتهم السلطات العراقية باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

اتهمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، السلطات العراقية باستخدام "القوة المفرطة" ضد "متظاهرين سلميين"، ما أسقط أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، خلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في العراق"، إن السلطات المعنية في بغداد "تستخدم القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم".

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وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، الأحد، وما يزالوا يرفعون مطالب، بينها مكافحة الفساد ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات النخبة السياسية الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة؛ ما أضر بالعراق، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأكدت، في إفادة لأعضاء المجلس عبر دائرة تليفزيونية من بغداد، على أن "الأوضاع خرجت عن السيطرة في الأيام الأخيرة، ولجأت سلطات العراق إلى القوة المفرطة، وإطلاق وعود لم يتم إنجازها علي الأرض".

وأضافت: "المظاهرات قادها شباب عراقيون أعرب عن إحباطه إزاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفساد والمصالح الحزبية والتدخلات الخارجية في بلدهم، وسقط منهم أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب"