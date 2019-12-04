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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مجهولون يختطفون طالبة في المرحلة الإعدادية بعد خروجها من المدرسة والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
قالت مصادر محلية إن طالبة في المرحلة الإعدادية اختطفت بعد خروجها من المدرسة، من قبل مجهولين في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر أن مجهولين اختطفوا، طالبة في الصف الثالث الإعدادي بعد خروجها من المدرسة التي تدرس فيها.
وأوضحت المصادر أن الفتاه المختطفة تدعى "أحلام محمد عبده" وتبلغ من العمر (14 عاماً) وأسرتها تنتمي إلى محافظة تعز.
وأشارت المصادر إلى أن عائلة الطالبة تسكن في حي السكنية القريب من البحث الجنائي بمدينة ذمار.
ووفق المصادر فإن هذه الحادثة تعد الخامسة في صفوف الإناث بمحافظة ذمار، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة
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