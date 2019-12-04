شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الألمانية: سنعوض النقص في أفراد بعثة الشرطة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن عدد أفراد الشرطة الاتحادية الذين يقومون بمهمة تدريب الشرطة الأفغانية لا يزال أقل مما يجب.

وقال المتحدث إنه تم إعادة جزء من أفراد بعثة تدريب الشرطة الأفغانية في أعقاب الهجوم الذي وقع في العاصمة كابول مطلع سبتمبر الماضي، ثم تم إنشاء مواقع مؤقتة للشرطة بواقع خمسة أفراد لكل موقع.

ومن المقرر أن تنتقل بعثة الشرطة الألمانية في أفغانستان إلى مقر جديد ملحق به أماكن للمبيت ومكاتب، حيث بدأ أفراد البعثة في الانتقال منذ

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أواخر نوفمبر الماضي من المواقع الانتقالية إلى المقر الجديد، حسبما أوضح المتحدث، مضيفا: "سيعود قوام أفراد البعثة في كابول تدريجيا

إلى ما كان عليه في الأصل، وذلك اعتبارا من مطلع العام الجديد".

وأوضح المتحدث أن موقع الشرطة في مدينة مزار الشريف، وهو الموقع الثاني لبعثة الشرطة الألمانية في أفغانستان، لا يزال يعمل كما هو بلا

تغيير.