شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يتهمون ترامب باستغلال سلطاته وعرقلة المساءلة والان نبدء بالتفاصيل

قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التمس تدخلا من الخارج لتعزيز فرص إعادة انتخابه وقوض الأمن القومى وأمر بحملة "غير مسبوقة" لعرقلة مساءلته في الكونجرس، وذلك فى تقرير سيستخدمه أعضاء الكونجرس كأساس لأى اتهامات رسمية مرتبطة بإجراءات مساءلة الرئيس.

وفي التقرير الذي يقع في 300 صفحة، وجه الديمقراطيون الذين يمثلون أغلبية في لجنة المخابرات بمجلس النواب، اتهامات لترامب بإساءة استخدام السلطة قائلين إنه استغل المساعدات العسكرية الأمريكية واحتمال القيام بزيارة رسمية في الضغط على الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لفتح تحقيقات من شأنها أن تفيد ترامب سياسيا.

وينفي ترامب الذي ينوي خوض الانتخابات القادمة في نوفمبر 2020 ارتكاب أي مخالفات ويصف التحقيق بأنه خدعة.

ويتركز التحقيق على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطات منصبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق وأحد أبرز الساعين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مواجهة ترامب.