إليسا: أنا بكره إسرائیل

وقالت إليسا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاھرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم"، وعبرت في تغريدتها عن حزنها لرحيله وتقدمت بالتعزية لأهله وبلده مصر.

واختتمت تغريدتها بهاشتاغ "#أنا بكره إسرائیل"، وهي أغنية شهيرة جدا للمطرب الراحل.



وأعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم، وذلك بأحد المستشفيات في القاهرة.

وظهر شعبان عبد الرحيم أمام الجماهير للمرة الأخيرة، في حفله ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، واضطر المطرب الشعبي للجلوس على الكرسي، لمعاناته من مشاكل في العظام.

وتعد "أنا بكره إسرائيل" من أشهر أغاني الراحل التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمته شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.