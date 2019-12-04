الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا لجمع 29 مليار دولار مساعدات طارئة

أصدرت الأمم المتحدة، الأربعاء، نداء إنسانيا لجمع نحو 29 مليار دولار مساعدات طارئة؛ جراء تزايد النزاعات الطويلة الأمد والتغير المناخي إلى مستوى قياسي.



وفي تقرير بعنوان "لمحة عامة عن الوضع الإنساني في العالم"، قدرت الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة طارئة العام المقبل في العالم بنحو 168 مليون نسمة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لووكوك، إن هذا العدد يشكل "رقما قياسيا في العصر الحديث" منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

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وأوضح أن من أسباب تزايد الحاجات الإنسانية أن "النزاعات تصبح أطول وأكثر شدة".

وأضاف أن "التغير المناخي مع ما يتسبب به من فيضانات وجفاف يزيد من الأعباء الإنسانية، الحقيقة المرّة أن عام 2020 سيكون أصعب على ملايين الأشخاص".

وتعتزم الأمم المتحدة التركيز بصورة خاصة على 109 ملايين شخص هم الأكثر حاجة إلى المساعدة.

ويبقى اليمن وسوريا البلدين اللذين يحتاجان إلى أكبر قدر من المساعدة، وستخصص لهما الأمم المتحدة أكثر من 3 مليارات دولار، لكن فنزويلا هي البلد الذي سجل أكبر زيادة في الحاجات الإنسانية.

وقدرت الأمم المتحدة في نهاية 2018 حجم المساعدة الضرورية لفنزويلا عام 2019 بنحو 740 مليون دولار، لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية رفعت الأمم المتحدة حجم المساعدة الضرورية لعام 2020 إلى نحو الضعف وقدرتها بـ1,35 مليار دولار.