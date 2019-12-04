الرئيس الإيراني يعترف بالاحتجاجات ويقر بوجود معتقلين "أبرياء"

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وكالاتالأربعاء 2019/12/4 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية
اعترف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد إنكار طويل بالاحتجاجات في بلاده، مقرا بوجود معتقلين "أبرياء" بالمظاهرات التي بدأت منتصف الشهر الماضي جراء زيادة أسعار الوقود.
ودعا روحاني السلطات الأمنية إلى "الإفراج عن المتظاهرين الأبرياء الذين احتجزوا في احتجاجات على رفع أسعار البنزين"، وفق ما بثه التليفزيون الإيراني.
وأضاف: "ينبغي إظهار الرأفة... هؤلاء الأبرياء الذين احتجوا على ارتفاع أسعار البنزين ولم يكونوا مسلحين يجب الإفراج عنهم".
يأتي ذلك بعد أيام من اعتراف مماثل من مرشد إيران علي خامنئي الذي قال إن بلاده أحبطت مؤامرة "خطيرة جدا" بعد اندلاع أعمال عنف ضد رفع أسعار الوقود.
وقال خامنئي في كلمة متلفزة: "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل".
وتشهد مختلف المناطق الإيرانية احتجاجات عارمة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود قابلتها أجهزة الأمن بعنف وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقطع للإنترنت للتكتم على الأحداث التي أنكرها نظام طهران لفترات طويلة.
وأمس الأول الإثنين، قالت منظمة العفو الدولية إن 208 متظاهرين على الأقل قتلوا في احتجاجات التي طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام.
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