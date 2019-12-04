النشرة: مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في سعدنايل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن مواجهات بين ​الجيش اللبناني​ ومتظاهرين في ​سعدنايل​، مشيرا الى أن أحد المتظاهرين سقط من على سطح غير مرتفع بعد ملاحقته من قبل الجيش.

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