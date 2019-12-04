الفرزلي: الحريري هو المعني مباشرة بتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في حديث اذاعي ان "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ هو المعني مباشرة بتسمية رئيس ​مجلس الوزراء​ الجديد ونحن نتمنى أن يكون هو في هذا الموقع أو أن يتبنى بنفسه اسماً آخر ويدعمه"، مشيرا الى ان "هناك مؤشرات متقدّمة جداً، لكن لا يمكن التحدث عن حسم للأمور بخصوص تسمية رئيس حكومة جديد والنقطة المركزية تبقى في يد الحريري".

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