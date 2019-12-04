علوش: ما حصل على مدى شهر ونصف هو تنكيل بالدستور

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "المؤشرات تدل على ان هناك تفاهماً وصل الى نقاط عديدة واهمها ان يكون ​سمير الخطيب​ رئيس ​الحكومة​ المكلف".

وفي حديث اذاعي، رأى علوش ان "ما حصل على مدى شهر ونصف هو تنكيل ب​الدستور​".

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