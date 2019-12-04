عبدالله دعا الى نشر محضر لجنة الصحة النياببة الأخير

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "تنفيذا لقانون حق المواطن بالوصول للمعلومات، اتمنى نشر محضر ​لجنة الصحة​ النياببة الأخير، ليعرف ​اللبنانيون​، كيف تتعاطى السلطات العليا بشكل عام، والطغمة المالية والمصرفية بشكل خاص، مع أمنهم الصحي، ومستوى الخطر الذي وصلنا اليه في ديمومة عمل المنظومة المتكاملة للنظام الصحي".

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