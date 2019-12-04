مراد: المشروع الإقتصادي الذي يحكمنا هو نتاج فشل متراكم من العام 1992

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان المشروع الإقتصادي الذي يحكمنا لم يبدأ اليوم بل هو نتاج فشل متراكم من العام 1992، وسواء بالإستقالة أو عدمها فإن مهندسي المشروع معروفين ولا يمكنهم أن يتنصلوا مما أوصلونا إليه، الهروب لا يحمي الهارب بل يدل على إنعدام مسؤوليته وهذا ما تثبته طريقة التعامل مع الأزمات المتجددة يوميا.

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