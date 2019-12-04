البنتاغون: أدلة عن تهديد إيراني للمصالح الأميركية









اسماء السيد - واشنطن: أفادت وسائل إعلام نقلا عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، بوجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

نقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الأميركية أنباء عن وجود أدلة جديدة عن تهديد إيراني للقوات والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال البنتاغون إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل، إذا أمر النظام الإيراني به.

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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول في إدارة ترمب أنه "ليس من الواضح ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من الحكومة المركزية أو الحرس الثوري الإيراني".

وأشار رئيس العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط مؤخرًا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعا من العمل الإيراني ردًا على العقوبات والضغوط الأميركية، التي تحاول حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية ، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئا غير مسؤول".

وأكدت الولايات المتحدة أن الإيرانيين قاموا بالعديد من الاستفزازات ضد الشحن التجاري في الخليج في وقت سابق من هذا العام، وكانوا أيضا مسؤولين عن هجوم ضخم بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للنفط في السعودية.

