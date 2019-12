فرنسا تتعهّد برد "قوي" بعد تلويح أمريكا برسوم جمركية

دبي - بواسطة محمد فارس © Alex Brandon French President Emmanuel Macron speaks before a meeting with President Donald Trump Thursday, June 6, 2019, in Caen, France. (AP Photo/Alex Brandon)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا سترد بـ"قوة" في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية في وقت تزداد حدة نزاع تجاري وضريبي على صلة بالإنترنت.

وقال "لومير" لإذاعة "راديو كلاسيك" إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار النبيذ واللبن والجبنة "غير مقبولة"، وأضاف "تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أمريكية، سيكون هناك رد أوروبي قوي".

وهدّدت الولايات المتحدة، أمس، بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار، ردا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "جافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.