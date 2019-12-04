وسائل إعلام: انفجار قرب قصر الرئاسة بإندونيسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الانفجار وقع قرب قصر الرئاسة بإندونيسيا ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، الثلاثاء، نقلا عن الشرطة أن انفجارا وقع عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط جاكرتا. وقال مدير شرطة وسط جاكرتا، هاري كورنياوان، لموقع "ديتيك دوتكوم" إن انفجارا وقع وإن التحقيق جار. وأضاف "هناك ضحية واحدة على الأقل تم نقلها إلى المستشفى". أخبار ذات صلة

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