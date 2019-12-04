برلمانى: الرئيس السيسى أعاد مصر لإفريقيا بزيادة التواصل وتوطيد العلاقات

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وأضاف "عقبي"، أن تولى مصر بقيادة الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى فرصة كبيرة لتوسع وتوطيد العلاقات والتعاون مع دول القارة الإفريقية، مما ينعكس علي تواجد مصر بقوة في إفريقيا، وتوسيع وزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري، وزيادة استثمارات مصر في إفريقيا في ظل الانفتاح الكبير علي معظم دول القارة السمراء.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن انفتاح مصر علي إفريقيا يتطلب التشاور لوضع استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء، والعمل على حسن استغلال المقومات الموجودة في إفريقيا.
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