شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى أعاد مصر لإفريقيا بزيادة التواصل وتوطيد العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال عبد الناصر عقبي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مصر لإفريقيا، وتوطدت العلاقات مع الأشقاء في القارة السمراء بجميع الدول مع تبادل الزيارات والتواصل المستمر والتعاون علي مستوي مختلف المجالات.

وأضاف "عقبي"، أن تولى مصر بقيادة الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى فرصة كبيرة لتوسع وتوطيد العلاقات والتعاون مع دول القارة الإفريقية، مما ينعكس علي تواجد مصر بقوة في إفريقيا، وتوسيع وزيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري، وزيادة استثمارات مصر في إفريقيا في ظل الانفتاح الكبير علي معظم دول القارة السمراء.

Advertisements

وأشار عضو مجلس النواب إلي أن انفتاح مصر علي إفريقيا يتطلب التشاور لوضع استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء، والعمل على حسن استغلال المقومات الموجودة في إفريقيا.