القدس: مصرع شابة تحت عجلات القطار الخفيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة (19 عاما) مصرعها بعد تعرضها للدهس من قبل القطار الخفيف في شارع يافا بمدينة القدس، فجر اليوم الأربعاء.
وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص الشابة من تحت عجلات القطار، وأقرت طواقم الإسعاف وفاتها في المكان، فيما تحقق الشرطة في ملابسات وأسباب الحادث.
وتجمهر عدد من الفضوليين في المكان، وساد الحزن في أعقاب انتشار النبأ المفجع.
وقال شهود عيان إن الحادث القاتل وقع قرب المحطة المركزية في مدخل المدينة، وإن الطواقم عملت لمدة لا تقل عن ساعة ونصف حتى جرى إخراج جثة الشابة من تحت عجلات القطار.
وأضافوا أن 9 من صديقات الشابة اللواتي كن شاهدات على الحادث القاتل، أصبن بحالة من الهلع.
وقالت الشركة المُشغلة للقطار الخفيف إنه لسبب غير معروف، سقطت الشابة بين مقطورتين موصولتين للقطار الخفيف، في الوقت الذي كان القطار يسير في مساره المعتاد.
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