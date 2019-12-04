مستشفيات صنعاء والحديدة تستقبل العشرات من قتلى المليشيا في الساحل الغربي

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تكبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة الساحل الغربي، خلال الفترة الأخيرة، مع فشل خطة عملية كبرى للتصعيد.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر طبية تأكيدها وصول 94 قتيلاً و32 جريحاً من عناصر الميليشيات الحوثية إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء من جبهة الساحل الغربي خلال العشرة الأيام الأخيرة.

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وذكرت المصادر أن المليشيات أرسلت جثث عناصرها لتشييعها، وأن من بين الجثث المرسلة قياديَّين ميدانيين أحدهما مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، يدعى أبونصر اللاحجي، والآخر من بيت الديلمي.

وأفادت مصادر عسكرية، أن تصعيد المليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة جاءت عقب تكبدها خسائر كبيرة إثر استماتتها في تنفيذ هجمات ومحاولات تسلل فاشلة وتلقيها ضربات استباقية تكبدت فيها الكثير من الخسائر البشرية.