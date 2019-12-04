شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تغلق عددا من المقاهي في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 أقدم مسلحون من مليشيا الحوثي على إغلاق عدد من المقاهي؛ في العاصمة صنعاء، بذريعة منع الاختلاط.

وقالت مصاد محلية إن المليشيا نفذت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة بمناطق متفرقة من العاصمة، وأغلقت عدداً من المقاهي تحت مبررات واهية، منها منع الاختلاط، بحسب مصادر محلية. Advertisements ويؤكد الحوثيون أن وجود تلك المقاهي المختلطة من أسباب تأخير النصر. ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أغلقوا بيت المعرفة في حي نواكشط بصنعاء، والذي يضم بداخله مقهى ومكتبة وقاعة للاحتفالات وذلك بذريعة منع الاختلاط. وفي وقت سابق قد أقدم الحوثيون على خطوة مماثلة وأقدموا على إغلاق العديد من المقاهي من بينها سمسرة وردة في صنعاء القديمة، وذلك في إطار التضييق على الحريات وقمعها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها

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