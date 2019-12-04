"الخليج" تحذر من تعمد تجاهل الشعب اللبناني

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

حذرت صحيفة إماراتية، من تعمد تجاهل الغضب الشعبي الذي سوف يطيل الأزمة فقط، ويفاقم من معاناة اللبنانيين، ويقرب لبنان من شفير الانهيار.



وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تحت عنوان "لبنان .. قدر الشعب" - : فيما يدخل الحراك الشعبي اللبناني أسبوعه السابع، ما زالت القوى والأحزاب السياسية تتجاهل أن للناس مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية لن تتخلى عنها، ولن تخرج من الميادين والساحات من دون تحقيقها، وكأن أهل السلطة الممسكين برقاب البلاد والعباد يراهنون على يأس الناس وتعبهم، فيعود الجميع إلى بيوتهم وكأن شيئاً لم يحدث، وأكدت أنه إذا كان هذا هو الرهان فهو خاسر، لأنه يضع لبنان أمام مفترق خطير قد لا يكون بإمكان أحد السيطرة عليه أو الإمساك بخيوطه، خصوصاً أن عوامل التفجير جاهزة وقوى الخارج متأهبة للتدخل المكشوف ولديها أجندتها الخاصة التي تتعارض بالمطلق مع مصالح لبنان واللبنانيين.

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وأوضحت أن حالة الإنكار التي تمارسها القوى السياسية تجاه الحراك الشعبي مفهومة مبرراتها وأسبابها، لأن رضوخها لمطالب المتظاهرين في إصلاح النظام السياسي القائم منذ العام 1943، وإلغاء الطائفية السياسية، وقيام الدولة المدنية، ومحاسبة أهل الفساد وناهبي المال العام واسترداده، ووضع قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وتحقيق استقلالية القضاء وإبعاده عن السياسة، كل ذلك يفقد هذه القوى مبرر وجودها، ويخرجها من الساحة، لأنه يقضي على دورها في استغلال الطوائف واستخدامها وسيلة للسلطة وممارسة الفساد، كما أنه يقوّض ما اعتادت عليه من المحاصصة والزبائنية في ممارستها الحكم.

وأكدت أن اللبنانيين أدركوا هذه المرة أنهم خدعوا بالوعود التي سمعوها من الأحزاب القائمة ووقعوا في حبائل كذبها، وكانت النتيجة المزيد من الإفقار والجوع والعوز والفساد ونهب المال العام الذي يتم تحت عيونهم، فقرروا هذه المرة كسر الصمت والخروج على الانتماء الطائفي والمذهبي، ليعلنوا عدم ثقتهم بكل الطبقة الحاكمة، والمطالبة بنظام جديد يقوم على المواطنة فقط، بعد أن أرهقتهم الهويات الطائفية الصغيرة التي حرمتهم من لقمة العيش والدواء وحق العمل، وأدت إلى تهجير مئات آلاف الشبان إلى الخارج.

وقالت "الخليج" في ختام افتتاحيتها : لن يتمكن أهل السلطة من الفرار، ولن تخرج الجماهير من الساحات إلى أن تتحقق مطالبها .. لأنه القدر الذي لا فكاك منه.