صحيفة: يفخر كل دعاة الإنسانية بمواقف الإمارات

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

أكدت صحيفة خليجية، أن الإمارات تستحق أن تكون دائماً من خلال مواقفها الإنسانية الداعمة للتنمية في الدول الشقيقة والصديقة في قمة هرم العطاء الدولي، ولاشك أنّ تصدرها المانحين قياساً على الدخل الوطني لسنوات أتى انطلاقاً من مواقفها الإنسانية النبيلة التي تكنها لجميع الدول، فهي تدعم المسيرات التنموية لتمكين الشعوب إنسانياً وتنموياً عبر تأمين قواعد صلبة تمكنها من النهوض وتجاوز الأزمات.



مشيرة إلى أن مساعدات الدولة لم تكن مختصرة يوماً بالدعم الإغاثي الإنساني المجرد أو خلال الأزمات، بل تقوم وفق خطط ومبادرات طموحة وآليات تستهدف التمكين من برامج تنموية تكون كفيلة بإحداث التغيير الإيجابي المنشود للدول التي تستهدفها الإمارات دعماً ومساعدة.

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وقالت صحيفة "الوطن" إن تعهد الإمارات بتقديم 184 مليون درهم لجمهورية القمر المتحدة الذي تم عبر مؤتمر المانحين، هو حلقة جديدة من الدعم بهدف مواجهة التحديات التنموية والتغلب عليها ويعتبر ضمن الأولويات الوطنية للدولة الشقيقة، مؤكدة أن الدعم المقدم للأشقاء الذي يتم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يركز بشكل دائم على القطاعات الأساسية في الدول المعنية، وذلك بهدف إعطاء أكبر دعم ممكن للمشاريع الحيوية الضرورية خاصة من جهة النهوض بالقطاعات الرئيسية التي يمكن أن تُبنى عليها مقومات تعزيز التنمية في تلك الدول وهي بالعشرات.

وأضافت أن الدعم المقدم من قبل الإمارات يأتي إدراكاً منها أن خدمة وتعزيز التنمية سوف يكون مدخلاً لتحسين أوضاع الدول المستفيدة برمتها، مع ما يقدم إليها من خبرات ضرورية وهامة جداً تساعد الأشقاء على دعم مشاريعهم بما يحقق الأهداف المرجوة منها، خاصة أن التركيز يتم بشكل دائم على قطاعات استراتيجية غاية في الأهمية لدفع عجلة الحياة الكريمة وتحسين مستوى المعيشة كالصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها.

واختتمت "الوطن" افتتاحيتها بالقول : يفخر كل دعاة الإنسانية بمواقف الإمارات التي تهدف لمصلحة الإنسان في كل مكان يوجد فيه محتاج دون التوقف عند أي اعتبار آخر أو رهن المساعدات بأي سبب كان، بل الهدف دائماً هو إحداث التغيير الإيجابي المنشود والارتقاء بمستوى الجهود عبر تحسين الأداء الإداري والعمل بطريقة احترافية خارج الأطر التقليدية المتبعة في أغلب دول العالم الثالث المشمولة بالدعم الإنساني والتنموي من قبل الدولة، لتحقيق أكبر مردود اقتصادي واجتماعي ممكن عبر توجيه النصح ورفد الدول المعنية بالأفكار والخطط ونتائج خبرات طويلة في ميادين ومحافل العمل الإغاثي والإنساني الذي باتت الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة من عناوينه الرئيسية على المستوى العالمي، وهو ما كان له آثار ونتائج مشرفة في تخفيف معاناة المحتاجين وتأسيس برامج طموحة ونهج جديد في العمل الإنساني