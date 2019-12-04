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آخر تحديث لأسعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء اليوم الأربعاء، كانون الأول 04، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 

صنعاء:

 

أسعار الشراء

 

الدولار الأمريكي: 579

 

الريال السعودي: 152.7

 

 

 

 

 

 

 

أسعار البيع

 

الدولار الأمريكي: 582

 

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الريال السعودي: 153

 

 

 

 

 

‏عدن:

 

أسعار الشراء

 

الدولار الأمريكي: 588

 

الريال السعودي: 154.8

 

 

 

 

 

أسعار البيع

 

الدولار الأمريكي: 592

 

الريال السعودي: 155.3

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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