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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعر الصرف في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن مساء اليوم الأربعاء، كانون الأول 04، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:
صنعاء:
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي: 579
الريال السعودي: 152.7
أسعار البيع
الدولار الأمريكي: 582
الريال السعودي: 153
عدن:
أسعار الشراء
الدولار الأمريكي: 588
الريال السعودي: 154.8
أسعار البيع
الدولار الأمريكي: 592
الريال السعودي: 155.3
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