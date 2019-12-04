وفاة ابن خال وزير السياحة اليمني متأثرا بالتعذيب بعد أيام على إطلاق سراحه من سجن حوثي

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

توفي دكتور أكاديمي في صنعاء، بعد أيام من إطلاق سراحه من أحد سجون المخابرات الحوثية، نتيجة تدهور حالته الصحية، جراء تعرضه للتعذيب.



وذكر مصدر طبي في صنعاء أن الدكتور عبدالحكيم القباطي توفي متأثرا بعمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها في سجن الأمن القومي التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء.

ولفت المصدر إلى أن مليشيا الحوثي أفرجت مؤخرا عن الدكتور القباطي، بعد اعتقاله من قبل مشرف الحوثيين في وزارة الصحة بصنعاء، محمد دهمش وإخفائه قسريا.

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وتابع أن المليشيا أفرجت عن الدكتور القباطي مؤخرا وهو في حالة صحية سيئة، قبل أن يتوفى جراء التعذيب.

يشار إلى أن الدكتور هو ابن خال وزير السياحة اليمني محمد عبد المجيد قباطي.

وكتب فباطي على حسابه في تويتر: آه؛ كيف أبكيك يا إبن خالي الحبيب؟ يا إبن عدن وشبل حي كريتر وأحد أسود "حافة العجائز "الصامدة؛ يا عبدالحكيم علي محمد عبدالله مرشد قباطي، نعم فعلها الأوغاد لكنهم لن ينجحوا في اغتيال الضياء وسيواصل الخيرون العطاء رغم كل جرائمهم الشنعاء