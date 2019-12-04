طرق سحرية للتحايل على الجوع

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

في كل مرة نقول لأنفسنا هذه المرة سألتزم بحمية قاسية ولن أتراجع، لكن قليلة هي المرات التي ننجح فيها بتنفيذ هذه الوعود التي نقطعها على أنفسنا، حيث أن تنفيذ هذه الوعود يحتاج إلى مجهود كبير وإرادة والتزام للتقيد بنظام غذائي صارم، إضافةً إلى أن الإنسان يمر بلحظات ضعف كثيرة أثناء الجوع.



لكن ما عليك معرفته هو أن ذكاءك في اختيار الطعام له أكبر الأثر في التحكم بشهيتك والسيطرة على وزنك، لذلك نقدم لك مجموعة من الحيل التي ستساعدك في التغلب على جوعك دون تعب أو عناء:

- إن شرب الماء بمقدار كوبين قبل كل وجبة سيساهم بتعزيز شعورك بالشبع والامتلاء، مما يجعلك تأكل كمية أقل ويخفف عدد السعرات الحرارية في كل وجبة بمقدار 60 سعراً حرارياً.

- تناول البطاطس الحلوة يساعد على الشعور بالشبع لما تحتويه من النشاء الذي ما إن تتناوله حتى يجعلك تقاوم الجوع لساعات طويلة.

- إن الخضار الخضراء والبرتقالية التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء تعد من أفضل الخيارات لسد الشهية، حيث تساعد على امتلاء المعدة وتقوم بتنبيه الدماغ للوصول إلى حد التخمة.

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- إن إضافة خل التفاح أو القرفة إلى بعض الأطعمة و الأشربة ليس فقط من أجل إضافة نكهة رائعة على طعامك، بل لأن هذين العنصرين يساعدان على تنظيم مستوى السكر في الدم بعد تناول الوجبات، والشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

- يحتوي السمك على أحماض أوميغا 3 التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع لساعات بعد تناول وجبة من السمك، لذلك يمكنك استبدال وجبة اللحوم بوجبة من السمك لساعات شبع أطول وسعرات حرارية أقل.

- يعد البيض مصدراً غنياً جداً بالبروتينات التي تشعرك بالشبع، حيث أن تناول البيض يساعد في التحكم بالشهية.

- إن تناول المكسرات يحفز الجسم على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل خلال اليوم من خلال تناول كمية طعام أقل.

- الشوفان مصدر غني جداً بالألياف المعقدة التي تساعد الجسم على إفراز هرمونات مسؤولة عن هضم البروتين والدهون وتساعد على كبح الجوع.

- تحتوي البقوليات على كمية متوازنة من الألياف والبروتين، مما يزيد شعورك بالامتلاء، كما أن اتباع حمية غذائية غنية بالبقوليات يعزز عملية الأيض في الجسم.