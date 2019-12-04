عاجل.. مواجهات بين قبائل وحراسة رتل ناقلات الحثيلي 

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

اندلعت صباح اليوم مواجهات بين قبائل منطقة الخشعة وحراسة رتل ناقلات الحثيلي أدت إلى سقوط احد سائقين الصهاريج وتوقف التصدير.



الجدير ذكره ان ناقلات الحثيلي تنقل النفط من حقل الخشعة الذي يعتبر منطقة الامتيازلشركة كاليفالي الذي افتتح عام 2008 بشكل غير رسمي ولم يدخل موازنة الدولة ويتبع لمتنفذين ووفقا موقع "شبوه برس" حسب علم مصادرة الخاصة أن شركة كالفالي المنتجة والمشغلة للقطاع النفطي عن عودة الإنتاج من آبار النفط بوادي حضرموت غرباً حيث أمتياز إستكشافها وإنتاجها بمساحة تزيد على ٣٢٢٧ كيلو هي قطاع يتبع لها يبدأ من الخشعة حيث آبارها ومخزون إنتاجها من نفط حضرموت الخام وتمتلك نحو (١١) صهريج ثابت لخزن إنتاجها والتي كانت تحمله قاطرات (بوز) من أسطول الحثيلي صاحب الشراكة مع علي محسن الأحمر وحميد الأحمر وآخرين من المتنفذين الشماليين وتنقله إلى ميناء الضبه بالشحر .

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ووفقا لــ "شبوه برس" أن الشركة لم تبدأ العمل إلا بعد أن التزم المتنفذون ومعهم وكلاء من محافظة حضرموت بالوادي والساحل جمعهم لقاء في فبراير ٢٠١٩م بالعبر وقيادات عسكرية تمثل الفريق علي محسن الأحمر وهاشم عبدالله الأحمر وصالح طيمس والأخير قائد المنطقة الأولى سيؤن وقائد لواء ٣٧دروع بالخشعة كان ملخص اللقاء القسمة في الحماية وحصول وكيلين أحدهم في الساحل (يمثل سلطة المحافظة) ووكيل وادي حضرموت والصحراء وتنقل أساطيل تابعة للحثيلي وغيره نفط كالفالي الحضرمي على مدار الساعة من الخشعة الى صافر بل أن مصادر تؤكد أن كميات أخرى وهي خام يتم تهريبها.

"شبوه برس" يذّكر بأن شركة كالفالي والتي تمتلك حصة 50٪من الإنتاج وهي أيضاً المشغلة للإنتاج منذ 2005م بإنتاج 37500 برميل يومياً وتتوزع حصة الشراكة في الانتاجة 15٪للحكومة ممثلة بشركة النفط وماتبقى مع شركتين أجنبية أخرى يدخل معها بالباطن (حيتان الشمال ومسئولين يمنيين بالشرعية) الشركتين الأخريتين ريلانس وهودأويل وقد أرتفع أنتاج شركة كالفالي وادي حضرموت من النفط ليصل الى 1،577 مليون برميل عام 2010م من قطاع (مالك) ومن آبار وادي حضرموت الخشعة ورخية وماجاورها ومع عودة إنتاجها بداية الشهر الجاري فأن الإنتاج اليومي من النفط حتى اليوم حسب المعلومات المؤكدة 100ألف برميل يومي.