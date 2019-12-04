شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الأمريكي" يقر قانون الويجور .. والصين تعلق والان نبدء بالتفاصيل
أيد مجلس النواب الأمريكى بالإجماع، تشريعا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويجور المسلمة.
وأيد 407 أعضاء التشريع مقابل اعتراض عضو واحد في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الصين.
ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب أو يرفضه.
وفي المقابل قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها تعترض تماما على مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكى ، وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان منسوب للمتحدثة هوا تشون ينج إن شينجيانج، شأن داخلي وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطأها ومنع سريان مشروع القانون.
وجاء في البيان إن الصين سترد بخطوات أخرى تتوقف على تطور الموقف.
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