اصدرت منظمة الحجة والزيارة الايرانية، الأربعاء، مجموعة توصيات الى الزوار الايرانيين المتوجهين للعراق. ونصحت المنظمة، وفق ماذكرته وكالة أنباء فارس، الزوار الأيرانيين بـ"زيارة العتبات المقدسة بشكل جماعي، وعدم التواجد في اماكن التظاهرات".



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كانت هذه تفاصيل خبر ايران تصدر توصيات لرعایاها بخصوص زيارة العتبات المقدسة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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