تفكيك شبكة تهريب مهاجرين عراقيين في بلجيكا

وعثر محققو شرطة أنتويرب الفيدرالية في المدينة الساحلية على منزل يستخدم لاستقبال أشخاص سيتم تهريبهم.
وأتاحت عمليات بحث أخرى الوصول إلى رجل يعتبر بمثابة رئيس شبكة المهربين، وقد أوقف في المملكة المتحدة، وفق النيابة.
والموقوفون الثلاثة الآخرون، تعتبرهم النيابة "متواطئين"، يشتبه بأنهم شاركوا في عملية الاتجار بالبشر هذه التي تسبق عبور بحر المانش.
وأحد الموقوفين الثلاثة الذي اعتقل في أمستردام، بريطاني الجنسية من أصول عراقية يبلغ 42 عاما، وهو حاليا ملاحق بمذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي التحقيق البلجيكي الذي يترأس التحقيق.
وأوقف المشتبه بهما الآخران، وهما بريطاني من أصول عراقية يبلغ 39 عاما، وعراقي يبلغ 29 عاما، في أنتويرب في 27 و28 نوفمبر ولا يزالان في الحبس الاحتياطي الثلاثاء، بناء على قرار غرفة المشورة.
وتعتبر بلجيكا طريق عبور يسلكها كثيرا المهاجرون وتستخدمها شبكات المهربين الذين يسعون إلى استغلال قربها من المملكة المتحدة.
والمهاجرون الذين يسعون إلى عبور بحر المانش، هم بشكل أساسي من الشرق الأوسط (العراق وأفغانستان وسوريا) ومن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (السودان وإريتريا خصوصا).
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