أعلن رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق، أن الطائفة لن تقيم احتفالات عامة بعيد الميلاد احتراما للقتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة.
وقال البطريرك لويس رافائيل ساكو، رئيس الطائفة الكلدانية الكاثوليكية في العراق إنه "لن تكون هناك أشجار ميلاد مزينة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحما على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".
وأوضح ساكو أنه اتخذ هذا القرار "احتراما للقتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، وتضامنا مع عائلاتهم المتألمة".
ويشهد العراق تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة، أسفر الرد العنيف للسلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق في جنوب البلاد.
وأوضح ساكو أنه اتخذ هذا القرار "احتراما للقتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، وتضامنا مع عائلاتهم المتألمة".
ويشهد العراق تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة، أسفر الرد العنيف للسلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق في جنوب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية: لا حفلات بأعياد الميلاد في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.