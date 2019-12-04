الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية: لا حفلات بأعياد الميلاد في العراق

وقال البطريرك لويس رافائيل ساكو، رئيس الطائفة الكلدانية الكاثوليكية في العراق إنه "لن تكون هناك أشجار ميلاد مزينة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحما على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".وأوضح ساكو أنه اتخذ هذا القرار "احتراما للقتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، وتضامنا مع عائلاتهم المتألمة".

ويشهد العراق تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة، أسفر الرد العنيف للسلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق في جنوب البلاد.

