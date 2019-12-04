تويتر تدخل تغييرات جديدة للالتزام بقوانين الخصوصية

تعكف شركة Twitter على تحديث سياستها العالمية للخصوصية لإعطاء المستخدمين المزيد من المعلومات عما قد يحصل عليه المعلنون في مجال البيانات ، وأنها تدشن موقعا لتوضيح جهودها لحماية البيانات.

وستلتزم التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2020 بقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين ، الذي يلزم الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من الشفافية للمستهلكين إزاء معلوماتهم الشخصية وقدر أكبر من التحكم فيها.



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