موسكو: نأمل أن يتجنب العراق حدوث فراغ في السلطة

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أمل موسكو في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال نيبينزيا "نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في البلاد، يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية".

وقال الدبلوماسي إن "ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره".

Advertisements

وأشار نيبينزيا إلى أهمية مواصلة الحوار بين السلطة المركزية وإقليم كردستان العراق، قائلا "في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل"، مشيرا الى "إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق".

ويشهد العراق، منذ مطلع شهر تشرين الاول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.