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الكويت الاولى خليجيا من حيث تعدد الزوجات

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احتلت دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات في دول الخليج العربية.
وتأتي دولة قطر في المرتبة الثانية، تليها البحرين، بحسب تقرير "حالة الزواج في العالم العربي"، الذي تم تدشينه (أمس الثلاثاء)، خلال منتدى "الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات" المقام حاليا في الدوحة.

وأفاد التقرير بأن متوسط الأزواج ممن لديهم في العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010 - 2015، بلغ 8.13% في الكويت، و 7.88% في قطر، و5.16% في البحرين.

ووفقا للدراسة لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد في وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب في الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979 - 2010.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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