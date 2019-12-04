ابو مهدي المهندس يؤكد جاهزية الحشد الشعبي لمواجهة هجمات داعش

أكد نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ابو مهدي المهندس جهوزية قوات الحشد الشعبي لمواجهة خلايا ​تنظيم داعش​، وأشار إلى أن الحشد لن يسمح بعودة تنظيم داعش تحت أي ظرف لتهديد ​الأمن​.

وذكر المهندس في بيان ان "وجود قادة الحشد الشعبي في مقدمة المجاهدين وبذلهم الدماء إلى جنب المقاتلين دليل على شعورهم والتزامهم العالي تجاه واجبهم ووطنهم وشعبهم". وأوضح أن "الحشد الشعبي على جهوزية واستعداد في مواجهة خلايا داعش في كافة قواطع العمليات، ولن نسمح بعودته تحت اي ظرف لتهديد أمن بلدنا وشعبنا ثانية".

وكان عناصر من تنظيم داعش شنوا مؤخرا هجمات على قوات الحشد الشعبي في محافظتي ​ديالى​ و​نينوى​، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين منتسبي الحشد