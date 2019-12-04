الليرة السورية تحسنت بأكثر من 15 بالمئة والدولار ما دون 850

اشارت "الوطن" السورية الى تحسن ​الليرة​ بشكل ملحوظ أمام ​الدولار​ وبنسبة تجاوزت 15 بالمئة، إذ انخفض أمس سعر صرف الدولار دون مستوى 850 ليرة في السوق السوداء، مع وجود عرض كبير، ما يشير لاستمرار تحسنها.

وشهدت الأسواق أمس وأول من أمس حالة ركود حادة، حتى إن عدداً كبيراً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمحال أغلقت ريثما يتضح اتجاه سعر الصرف.

وقال عضو مجلس إدارة ​غرفة تجارة دمشق​ محمد الحلاق: نحن غير قادرين على تقديم أي شيء سوى الإبقاء على الإنتاج والتجارة والتسويق والبيع، هذا ما نستطيع تقديمه، علماً أننا لا نستطيع أن نقدم الأسعار للمستهلك بسعر صرف سابق.

واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أن الكلام اليوم لا يطعم خبزاً، فلابد من إجراء حكومي بحت.

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