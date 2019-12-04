تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في الإمارات

نقلت صحيفة "الشرق" الإماراتية عن مصدر مطلع ب​وزارة الصحة​، تسجيل ثلاث ​حالات​ إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المسبب لمتلازمة ​الشرق الأوسط​ التنفسية، الأولى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 50عاماً، ومقيمة تبلغ من العمر 32 عاما.

ولفت المصدر الى أنه "يتم حالياً متابعة جميع المخالطين المحتملين للحالات المصابة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره في المجتمع".