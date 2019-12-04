ليون: بومبيو اجتزأ وصور الحراك على أنه موجه ضد المقاومة وهذا تزوير للواقع

أكد عضو المكتب السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​غابي ليون​ أن "الوزير التكنوقراط ليس كل شخص لديه شهادة، بل هو شخص وصل الى مسؤولية عليا انطلاقا من خلفيته المهنية وليس السياسية، اي الغالب وجهه الاكاديمي ومتى صار ب​السلطة​ صار له وجه سياسي ".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح ليون أن "الوزير هو حاكم وجزء من آلية الحكم وهذا التعريف بالمعنى السياسي". ولفت الى "أنني لا اعرف موقف ​القوات اللبنانية​ مما يحصل ولكنني أرى ممارساتهم بركوب الحراك و​قطع الطرقات​ وأخذه الى مرامي سياسية أصبحت شبه مستحيلة".

وأكد أن "وزير الخارجية مايك بوبيو يجد له آذان صاغية في لبنان فهناك من يتحركون بإشارة من الاميركيين"، مشيراً الى انه "لا شك ان الموجودون بالشارع ومن لديهم مطالبات متنوعي الانتماءات فهناك من اليمين واليسار، وهناك قسم ممن يتماشون مع ال​سياسة​ الاميركية سواء تماشي ارادي او محرك".

وشدد ليون على ان "هناك جو ​المقاومة​ الموجود بالشارع والجو الاميركي، وبومبيو اجتزأ وصور الحراك على أنه سياسي وموجه ضد المقاومة وهو تزوير للواقع ومن باب التمني".

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