وهاب: حكومات الوحدة الوطنية أوصلت لبنان إلى الإفلاس فهي حكومات تقاسم

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "حكومات الوحدة الوطنية أوصلت ​لبنان​ إلى الإفلاس فهي حكومات تقاسم مغانم وإلغاء الرقابة النيابية والإصرار عليها إمعان في تخريب البلد، أية ​حكومة​ من هذا النوع يعني "مرقلي تا مرقلك" ولن تعالج الشارع كما لن تعالج الإنهيار المالي والإقتصادي".

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