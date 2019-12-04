علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسين خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل طلبا من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد ​الحريري​، خلال اجتماعهما به، أجوبة عن امور عدة تتعلق بدعم الحكومة والمشاركة فيها والثقة بها، فجاءت ايجابية، واكد لهما صحة ما قاله في الدردشة مع الاعلاميين بعد لقائه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، علماً انّ الخليلين أعادا التأكيد أمامه انه كان ولا يزال الخيار الاول لدى ​الثنائي الشيعي​ لتولّي رئاسة الحكومة، وانّ هذا الثنائي لا يزال يتمسّك به".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: "الخليلين" أكدا للحريري انه كان ولا يزال الخيار الاول لدى الثنائي الشيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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