اشارت مصادر قريبة من مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ لصحيفة "الجمهورية" الى انّ ​رئيس الجمهورية​ تمنى الإسراع في التفاهم على التركيبة الحكومية"، مؤكدة ان "البحث تقدم الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، وهو ما يوحي بإمكان تحديد موعد قريب للإستشارات فور الإنتهاء من توزيع الحقائب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قريبة من الخطيب للجمهورية: البحث تقدم الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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