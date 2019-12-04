الديموقراطية هاريس تخرج من السباق إلى البيت الأبيض

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت الديموقراطيّة كامالا هاريس الثلاثاء أنّها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابيّة وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.
وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكترونيّ إنّ حملتها الانتخابيّة "لم تجِد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".
وأضافت السناتورة عن ولاية كاليفورنيا "لستُ مليارديرة. لا أستيطع تمويل حملتي الخاصّة. ومع تواصُل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبةً"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تويتر ساخرًا "يا للأسف. سنفتقدكِ كامالا!". فردّت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت "لا تقلق سيّدي الرئيس. سألقاكُم في محاكمتكُم".
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