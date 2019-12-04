شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالتنسيق بين 3 وزارات للانتهاء من الأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب نافع هيكل، التنسيق بين وزارات، الإسكان، التنمية المحلية، الزراعة، لسرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية على مستوى القرى والمدن، لمنع البناء المخالف.

وأوضح هيكل، أن ملف الأحوزة والمخططات من أبرز الملفات التى لها دور كبير فى القضاء على العشوائيات، ومنع ظاهرة النمو العشوائى، على أن يتم اعتماد الأحوزة بشكل دورى، للقضاء على هذه الظاهرة وفى نفس الوقت مراعاة الزيادة السكانية، والحفاظ على البنية التحتية من التهالك، وشبكة الخدمات والمرافق العامة أيضا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 من شأنه القضاء على النمو العشوائى والبناء المخالف، و تعديلات البناء الموحد من شأنها أيضا تسهيل استخراج تراخيص البناء، ووضع اشتراطات صارمة لمنع تغيير الاستخدام، مؤكدا، أن الأحوزة من أبجديات التصالح فى المخالفات وفقا لنص المادة الأولى من القانون، وفى نفس الوقت لسهولة استخراج تراخيص البناء وفقا للمخططات الاستراتيجية.