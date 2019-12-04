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الأمم المتحدة تشكل فريقا لحل مشكلة النازحين في العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من فريق عمل يعنى بمسألة النازحين في العالم، إيجاد حلول ملموسة طويلة الأجل لهؤلاء السكان.

وأوضح غوتيريش - في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن "عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي بسبب النزاعات وصل إلى رقم قياسي حيث تجاوز 41 مليونا. وخلال العام نفسه، تهجّر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعية".

وكلف غوتيريش الفريق الذي تم تشكيله حديثا بتقديم توصيات "لتحسين" استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين، أو للبلدان التي تستضيفهم.

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ويتكون فريق العمل من 8 أشخاص تمت تسميتهم أمس الثلاثاء، وينحدر عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح ، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش اختار الإيطالية فدريكا موغيريني والرواندي دونالد كابيروكا لترؤس هذا الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لتقديم استنتاجات هذه المجموعة.

جدير بالذكر أن عدد النازحين في العالم بلغ العام الماضي 58 مليون.

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