روحاني يدرس زيارة اليابان الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
يدرس الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة اليابان خلال الشهر الجاري.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإذاعة اليابانية صباح اليوم الأربعاء أن تلك الزيارة المتوقعة ستكون الأولى التي يجريها رئيس إيراني لليابان منذ زيارة الرئيس محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن "روحاني سيزور طوكيو يوما ما لكن هناك أمور أخرى ينبغي مناقشتها الآن".
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