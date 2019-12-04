بكين تنتقد بشدة مشروع القانون الأميركي المتعلق بالأويغور

انتقدت بكين اليوم الأربعاء، بشدة مجلس النواب الأميركي لتمريره مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.
وعبرت بكين عن "غضبها الشديد" بعد التصويت في مجلس النواب الأميركي، داعيةً إيّاه إلى "تصحيح خطئه" وعدم "التدخل في الشؤون الصينية الداخلية".
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان منسوب للمتحدثة هوا تشون ينغ، إن شينجيانغ شأن داخلي وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطأها ومنع سريان مشروع القانون.
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وجاء في البيان، إن الصين سترد بخطوات أخرى تتوقف على تطور الموقف.
كان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع القانون بأغلبية ساحقة الثلاثاء، ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ عليه قبل إحالته إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب أو يرفضه.
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